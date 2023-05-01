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Як іноземцю купити машину в
Іспанії: витрати при купівлі

Як іноземцю купити машину в Іспанії: витрати при купівлі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 13:21

Як іноземцю купити машину в Іспанії: витрати при купівлі

Пропонуємо до обговорення:
Часом за кордоном вигідніше купити автомобіль, аніж брати його в оренду на тривалий час. Але чи продадуть авто нерезиденту країни? Розберемо це питання на прикладі Іспанії.

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Як іноземцю купити машину в Іспанії: витрати при купівлі
R2
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