Часом за кордоном вигідніше купити автомобіль, аніж брати його в оренду на тривалий час. Але чи продадуть авто нерезиденту країни? Розберемо це питання на прикладі Іспанії.
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Як іноземцю купити машину в Іспанії: витрати при купівлі
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Додано: Вів 11 лип, 2023 13:21
Як іноземцю купити машину в Іспанії: витрати при купівлі
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Як іноземцю купити машину в Іспанії: витрати при купівлі
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