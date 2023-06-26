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Українців через перевірку
лічильників можуть оштрафувати...

Українців через перевірку лічильників можуть оштрафувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 19:55

Українців через перевірку лічильників можуть оштрафувати...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні повернули обов’язкову перевірку лічильників. У деяких випадках це може призвести до штрафів на десятки тисяч гривень.

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Українців через перевірку лічильників можуть оштрафувати на десятки тисяч гривень
R2
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