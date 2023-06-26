В Україні повернули обов’язкову перевірку лічильників. У деяких випадках це може призвести до штрафів на десятки тисяч гривень.
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Українців через перевірку лічильників можуть оштрафувати на десятки тисяч гривень
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Додано: Вів 11 лип, 2023 19:55
Українців через перевірку лічильників можуть оштрафувати...
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Дивися повний текст
Українців через перевірку лічильників можуть оштрафувати на десятки тисяч гривень
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