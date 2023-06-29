Через повномасштабну війну в Україні 2022 року зафіксували рекордний рівень безробіття.
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Буде підвищений попит: за ким із українців «полюватимуть» роботодавці після війни
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Додано: Сер 12 лип, 2023 08:35
Буде підвищений попит: за ким із українців...
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Дивися повний текст
Буде підвищений попит: за ким із українців «полюватимуть» роботодавці після війни
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