Чотириденний робочий тиждень поступово набуває популярності серед сучасних роботодавців.
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Британці придумали альтернативу 4-денному робочому тижню: 9-денний двотижневик
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Додано: Чет 20 лип, 2023 00:40
Британці придумали альтернативу 4-денному робочому...
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Британці придумали альтернативу 4-денному робочому тижню: 9-денний двотижневик
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