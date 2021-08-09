RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Британці придумали альтернативу
4-денному робочому...

Британці придумали альтернативу 4-денному робочому...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 00:40

Британці придумали альтернативу 4-денному робочому...

Пропонуємо до обговорення:
Чотириденний робочий тиждень поступово набуває популярності серед сучасних роботодавців.

Дивися повний текст
Британці придумали альтернативу 4-денному робочому тижню: 9-денний двотижневик
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99217
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні знайшли альтернативу російському автогазу
R2 » Нед 12 чер, 2022 12:25
1 464
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 чер, 2022 12:25
googolplex999
Українці платять за комуналку майже як британці: як... 1, 2, 3, 4
R2 » Чет 13 січ, 2022 20:33
30 4872
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 січ, 2022 10:41
warlamp
Субсидії на блокчейні. У Мінцифри придумали новий вид...
R2 » Пон 09 сер, 2021 17:44
7 1514
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 сер, 2021 10:59
tolja3334

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1252)
20.07.2023 00:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.