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Банки змінять правила для всіх українців з серпня: у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 лип, 2023 18:50
Пропонуємо до обговорення:
В Україні із серпня «анонімно» поповнити чужий чи навіть свій банківський рахунок буде неможливо. Банківська система бореться із сірими доходами, брудною готівкою, і з кожним роком вимоги до клієнтів посилюються.
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