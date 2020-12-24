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Ключові мости в Рівному і
Житомирі у критичному стані,...

Ключові мости в Рівному і Житомирі у критичному стані,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 09:26

Ключові мости в Рівному і Житомирі у критичному стані,...

Пропонуємо до обговорення:
Комісія з перевірки мостових споруд розпочала огляд мостів в регіонах з Житомира та Рівного, і заявляє, що ключові мости в цих містах у критичному стані, хоча і в кращому, ніж у Києві, який перевірявся раніше.

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Ключові мости в Рівному і Житомирі у критичному стані, але в кращому, ніж у Києві — перевірка
R2
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