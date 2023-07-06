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Угорщина вирішила заблокувати нову допомогу ЄС Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 лип, 2023 11:40
Пропонуємо до обговорення:
Угорщина має намір блокувати створення довгострокового фонду Євросоюзу на 20 мільярдів євро для постачання Збройних сил України. Про це заявив Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в Брюсселі, пише Politico.
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