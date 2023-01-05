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Chery запустила виробництво
нового кросовера вартістю...

Chery запустила виробництво нового кросовера вартістю...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 23:47

Chery запустила виробництво нового кросовера вартістю...

Пропонуємо до обговорення:
Нещодавно, 12 липня перший серійний електричний кросовер Chery eQ7 офіційно зійшов з конвеєра. Очікується, що його ціна складе близько 20 000 доларів, а продажі розпочнуться найближчим часом.

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Chery запустила виробництво нового кросовера вартістю близько 20 000 доларів (фото)
R2
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