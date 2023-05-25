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ТОП-10 надійних авто, які
можуть проїхати 300 000 км —...

ТОП-10 надійних авто, які можуть проїхати 300 000 км —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 23:20

ТОП-10 надійних авто, які можуть проїхати 300 000 км —...

Пропонуємо до обговорення:
У нинішніх реаліях надійність та витривалість автомобіля залишаються основними критеріями вибору для багатьох автовласників.

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ТОП-10 надійних авто, які можуть проїхати 300 000 км — рейтинг (інфографіка)
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