У нинішніх реаліях надійність та витривалість автомобіля залишаються основними критеріями вибору для багатьох автовласників.
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ТОП-10 надійних авто, які можуть проїхати 300 000 км — рейтинг (інфографіка)
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Додано: Нед 23 лип, 2023 23:20
ТОП-10 надійних авто, які можуть проїхати 300 000 км —...
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Дивися повний текст
ТОП-10 надійних авто, які можуть проїхати 300 000 км — рейтинг (інфографіка)
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