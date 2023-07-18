Засновник і генеральний директор криптовалютного хеджфонду Morgan Creek Digital Марк Юско вважає, що курс Bitcoin у майбутньому досягне шестизначної цифри.
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Криптовалютний експерт спрогнозував зростання Bitcoin на 800%
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Додано: Пон 24 лип, 2023 16:10
Криптовалютний експерт спрогнозував зростання Bitcoin на...
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Криптовалютний експерт спрогнозував зростання Bitcoin на 800%
Додано: Пон 24 лип, 2023 22:33
Криптовалютный эксперт , предсказал , что через год биток будет стоить ноль баксов , ноль центов , как вам такое ?
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