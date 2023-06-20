RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
На Оболоні почали будувати
нову дворівневу розв’язку —...

На Оболоні почали будувати нову дворівневу розв’язку —...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 13:21

На Оболоні почали будувати нову дворівневу розв’язку —...

Пропонуємо до обговорення:
В Оболонському районі Києва на перетині вулиць Полярної та Богатирської почалося будівництво нової розв’язки — на транспортному вузлі вже влаштовані тимчасові проїзди, нанесена тимчасова розмітка і встановлені дорожні знаки.

Дивися повний текст
На Оболоні почали будувати нову дворівневу розв’язку — Кличко
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99234
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українським водіям почали виписувати ще один штраф
R2 » Вів 20 чер, 2023 21:19
7 1004
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 чер, 2023 09:37
Примат
Водіям почали виписувати штрафи у 40 000 грн: за що...
R2 » П'ят 31 бер, 2023 21:00
5 958
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 чер, 2023 22:51
beka_q99
Застосунки на базі "Дії" почали створювати Ефіопія та...
R2 » Сер 24 тра, 2023 11:30
3 340
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 тра, 2023 13:16
Alien

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (2987)
26.07.2023 13:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.