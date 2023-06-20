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На Оболоні почали будувати нову дворівневу розв’язку —...
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Додано: Сер 26 лип, 2023 13:21
Пропонуємо до обговорення:
В Оболонському районі Києва на перетині вулиць Полярної та Богатирської почалося будівництво нової розв’язки — на транспортному вузлі вже влаштовані тимчасові проїзди, нанесена тимчасова розмітка і встановлені дорожні знаки.
Дивися повний текст На Оболоні почали будувати нову дворівневу розв’язку — Кличко
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