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НАБУ вимагає критичних
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НАБУ вимагає критичних змін порядку закупівель
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 18:58

НАБУ вимагає критичних змін порядку закупівель

Пропонуємо до обговорення:
Національне антикорупційне бюро підготувало пропозиції щодо змін до урядової постанови № 1178, яка спричинила цілу низку корупційних ризиків під час закупівель у період воєнного стану.

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НАБУ вимагає критичних змін порядку закупівель
R2
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