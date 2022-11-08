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Ілон Маск планує, що X охопить
половину глобальної...

Ілон Маск планує, що X охопить половину глобальної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 08:57

Ілон Маск планує, що X охопить половину глобальної...

Пропонуємо до обговорення:
Власник Twitter Ілон Маск заявив, що ребрендинг соціальної мережі — це тільки початок тривалого і копіткого процесу. Він підтвердив, що планує трансформувати платформу в «додаток для всього».

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Ілон Маск планує, що X охопить половину глобальної фінансової системи
R2
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