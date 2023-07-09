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Перші авіарейси з України
запустять до кінця року з...

Перші авіарейси з України запустять до кінця року з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 09:17

Перші авіарейси з України запустять до кінця року з...

Пропонуємо до обговорення:
Україна працює з експертами Ізраїлю щодо досвіду польотів цивільної авіації в умовах можливих атак безпілотників, ракет тощо, і з двох планів, які розглядаються щодо відновлення польотів з України — найімовірнішим виглядає кінець 2023 року.

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Перші авіарейси з України запустять до кінця року з трьох міст — Ryanair
R2
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