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У кукурудзяному полі знайшли
понад 700 золотих та...

У кукурудзяному полі знайшли понад 700 золотих та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 13:03

У кукурудзяному полі знайшли понад 700 золотих та...

Пропонуємо до обговорення:
На початку цього року чоловік зі штату Кентуккі отримав сюрприз у своєму житті, копаючи на своєму полі: схованку з понад 700 монетами часів громадянської війни в США.

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У кукурудзяному полі знайшли понад 700 золотих та срібних монет (відео)
R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 13:03

Дуже важлива новина.Тримайте нас в курсі стосовно бурхливого періоду історії США.Повторюю,нам це дуже важливо це знати
work2039tt
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Модератори: Ірина_, Модератор

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