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У кукурудзяному полі знайшли понад 700 золотих та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 лип, 2023 13:03
Пропонуємо до обговорення:
На початку цього року чоловік зі штату Кентуккі отримав сюрприз у своєму житті, копаючи на своєму полі: схованку з понад 700 монетами часів громадянської війни в США.
Дивися повний текст У кукурудзяному полі знайшли понад 700 золотих та срібних монет (відео)
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Додано: Чет 27 лип, 2023 13:03
Дуже важлива новина.Тримайте нас в курсі стосовно бурхливого періоду історії США.Повторюю,нам це дуже важливо це знати
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