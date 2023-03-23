Україні потрібні жінки, щоб відновити економіку, пише Bloomberg.
Дивися повний текст
Неповернення працездатних жінок в Україну коштуватиме 10% довоєнного ВВП — Bloomberg
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 29 лип, 2023 10:12
Неповернення працездатних жінок в Україну коштуватиме...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Неповернення працездатних жінок в Україну коштуватиме 10% довоєнного ВВП — Bloomberg
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|