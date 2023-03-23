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Неповернення працездатних
жінок в Україну коштуватиме...

Неповернення працездатних жінок в Україну коштуватиме...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 10:12

Неповернення працездатних жінок в Україну коштуватиме...

Пропонуємо до обговорення:
Україні потрібні жінки, щоб відновити економіку, пише Bloomberg.

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Неповернення працездатних жінок в Україну коштуватиме 10% довоєнного ВВП — Bloomberg
R2
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 10:13

Жінок треба повертати!
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Модератори: Ірина_, Модератор

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