Україні потрібні жінки, щоб відновити економіку, пише Bloomberg.
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Неповернення працездатних жінок в Україну коштуватиме 10% довоєнного ВВП — Bloomberg
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Додано: Суб 29 лип, 2023 10:12
Неповернення працездатних жінок в Україну коштуватиме...
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Неповернення працездатних жінок в Україну коштуватиме 10% довоєнного ВВП — Bloomberg
Додано: Суб 29 лип, 2023 14:40
Що би що? Сиділи безробітні чи працювали за 10 тис. грн? (250 Євро на хвилиночку) без перспективи на майбутнє? Та і ВВП не обчислюється кількістю людей, гляньте ті ж Бангладеш, Єгипет чи Нігерію. Але Шмигало-економіка рулить (Прямо новий термін, як Кейнсіанство).
Додано: Суб 29 лип, 2023 15:13
Чтобы за минималку страну с колен поднимали. За еду, так сказать, как на плантациях пару веков назад.
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