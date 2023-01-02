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НБУ найближчим часом почне знімати валютні обмеження:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 29 лип, 2023 15:17
Пропонуємо до обговорення:
Експерти коментують рішення Національного банку України (НБУ) щодо зниження ключової відсоткової ставки з 25% до 22% річних вперше з початку війни. Зокрема, стверджують, що на валютному ринку невдовзі почнуться зміни.
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