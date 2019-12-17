Шановна спільното,
Хто вивчав це питання і продав квартиру через "швидкий викуп", порекомендуйте, на якій компанії зупинили свій вибір? Бажано з тих, хто працює не тільки з Києвом.
Який реальний відсоток втрати відносно ринкової вартості?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 30 лип, 2023 01:12
Швидкий викуп нерухомості - хто користувався?
Шановна спільното,
Хто вивчав це питання і продав квартиру через "швидкий викуп", порекомендуйте, на якій компанії зупинили свій вибір? Бажано з тих, хто працює не тільки з Києвом.
Який реальний відсоток втрати відносно ринкової вартості?
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