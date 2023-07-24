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Стало відомо, скільки ще
українців готова прийняти Канада

Стало відомо, скільки ще українців готова прийняти Канада
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 14:54

Стало відомо, скільки ще українців готова прийняти Канада

Пропонуємо до обговорення:
Канада видала близько 800 тисяч віз українцям, які рятуються від війни. За програмою CUAET до країни прибули 230 тисяч людей — лише 21% з тих, хто подав заявки.

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Стало відомо, скільки ще українців готова прийняти Канада
R2
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 14:55

коротко о Канаде: будете у нас на Колыме - заходите

хотя... может кому-то в БритишКолумбии или Квебеке получится закрпеиться..
cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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