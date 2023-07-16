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Xiaomi випустила нові недорогі "розумні" окуляри
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Додано: Вів 01 сер, 2023 15:07
Пропонуємо до обговорення:
Xiaomi оголосила про початок продажів "розумних" аудіоокулярів Mijia Smart Audio Glasses. Зовні вони не відрізняються від звичайних, але в їх дужки вбудовані динаміки, що направляють звук безпосередньо власнику.
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