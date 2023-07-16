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Xiaomi випустила нові
недорогі "розумні" окуляри

Xiaomi випустила нові недорогі "розумні" окуляри
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 сер, 2023 15:07

Xiaomi випустила нові недорогі "розумні" окуляри

Пропонуємо до обговорення:
Xiaomi оголосила про початок продажів "розумних" аудіоокулярів Mijia Smart Audio Glasses. Зовні вони не відрізняються від звичайних, але в їх дужки вбудовані динаміки, що направляють звук безпосередньо власнику.

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Xiaomi випустила нові недорогі \"розумні\" окуляри
R2
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