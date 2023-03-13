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Українські розробники представили
передовий надводний...

Українські розробники представили передовий надводний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 сер, 2023 22:11

Українські розробники представили передовий надводний...

Пропонуємо до обговорення:
Український оборонно-промисловий комплекс розробив новий ударний морський дрон MAGURA V5. У виданні «Національний промисловий портал» повідомили, що дроном займається українське державне підприємство «СпецТехноЕкспорт». Про це пише Мілітарний.

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Українські розробники представили передовий надводний БПЛА Magura V5
R2
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