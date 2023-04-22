Національний банк відійде від фіксованого валютного курсу, щойно дозволятимуть відповідні передумови.
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У НБУ відповіли, коли відмовляться від фіксованого курсу
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Додано: Чет 03 сер, 2023 10:25
У НБУ відповіли, коли відмовляться від фіксованого курсу
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Дивися повний текст
У НБУ відповіли, коли відмовляться від фіксованого курсу
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