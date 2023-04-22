RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У НБУ відповіли, коли
відмовляться від фіксованого курсу

У НБУ відповіли, коли відмовляться від фіксованого курсу
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 10:25

У НБУ відповіли, коли відмовляться від фіксованого курсу

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк відійде від фіксованого валютного курсу, щойно дозволятимуть відповідні передумови.

Дивися повний текст
У НБУ відповіли, коли відмовляться від фіксованого курсу
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99249
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Пенсія за віком або інвалідністю: коли вигідно перейти з...
R2 » Сер 12 кві, 2023 14:16
2 1422
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 чер, 2023 18:57
olgalisova68
Податки українцям невдовзі перерахують: які та коли
R2 » П'ят 05 тра, 2023 08:35
3 385
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 тра, 2023 11:04
LutsMan
Коли приходять гроші для ВПО: терміни виплат 2023
R2 » Суб 22 кві, 2023 10:25
1 364
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 кві, 2023 10:25
sekretarovsergi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5044)
03.08.2023 10:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.