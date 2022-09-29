Як діяти населенню разі аварії на системах життєзабезпечення розповіли у Кіровоградській обласній державній адміністрації.
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Що робити, якщо у будинку зникли електрика, вода чи газ: інструкція
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Додано: Чет 03 сер, 2023 13:00
Що робити, якщо у будинку зникли електрика, вода чи газ:...
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Що робити, якщо у будинку зникли електрика, вода чи газ: інструкція
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