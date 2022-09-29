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Що робити, якщо у будинку зникли
електрика, вода чи газ:...

Що робити, якщо у будинку зникли електрика, вода чи газ:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 13:00

Що робити, якщо у будинку зникли електрика, вода чи газ:...

Пропонуємо до обговорення:
Як діяти населенню разі аварії на системах життєзабезпечення розповіли у Кіровоградській обласній державній адміністрації.

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Що робити, якщо у будинку зникли електрика, вода чи газ: інструкція
R2
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