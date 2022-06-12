ПУМБ – переможець у номінації «Соціальний маркетинг» на конкурсі X-RAY
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ПУМБ – переможець у номінації «Соціальний маркетинг» на конкурсі X-RAY
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 сер, 2023 12:01
ПУМБ – переможець у номінації «Соціальний маркетинг» на...
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Дивися повний текст
ПУМБ – переможець у номінації «Соціальний маркетинг» на конкурсі X-RAY
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