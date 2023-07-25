RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки років потрібно працювати,
щоб купити квартиру в...

Скільки років потрібно працювати, щоб купити квартиру в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 20:33

Скільки років потрібно працювати, щоб купити квартиру в...

Пропонуємо до обговорення:
За даними CG-Index забудовника Central Group, у першому кварталі цього року людям знадобилося б 16,6 років, щоб заробити на нову квартиру у Празі площею 70 кв. метрів.

Дивися повний текст
Скільки років потрібно працювати, щоб купити квартиру в Празі
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99255
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стало відомо, скільки ще українців готова прийняти Канада
R2 » Нед 30 лип, 2023 14:54
1 699
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 лип, 2023 16:13
ivavictory2512
Транспорт, житло та продукти: скільки грошей потрібно на...
R2 » Нед 30 лип, 2023 01:13
1 357
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 лип, 2023 01:14
myrfun
Безробіття оновило історичний мінімум: скільки українців...
R2 » Вів 25 лип, 2023 19:41
2 340
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лип, 2023 22:04
GALeon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.