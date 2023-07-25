За даними CG-Index забудовника Central Group, у першому кварталі цього року людям знадобилося б 16,6 років, щоб заробити на нову квартиру у Празі площею 70 кв. метрів.
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Скільки років потрібно працювати, щоб купити квартиру в Празі
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Додано: Нед 06 сер, 2023 20:33
Скільки років потрібно працювати, щоб купити квартиру в...
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Скільки років потрібно працювати, щоб купити квартиру в Празі
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