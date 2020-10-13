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Від творця Harley-Davidson:
випущено дешевий електробайк...

Від творця Harley-Davidson: випущено дешевий електробайк...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 02:44

Від творця Harley-Davidson: випущено дешевий електробайк...

Пропонуємо до обговорення:
Американський стартап Fuell завершує розробку недорогого електричного мотоцикла Fllow. Його виробництво стартує наприкінці 2024 року.

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Від творця Harley-Davidson: випущено дешевий електробайк із запасом ходу 240 км (фото, відео)
R2
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