Американський стартап Fuell завершує розробку недорогого електричного мотоцикла Fllow. Його виробництво стартує наприкінці 2024 року.
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Від творця Harley-Davidson: випущено дешевий електробайк із запасом ходу 240 км (фото, відео)
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Додано: Пон 07 сер, 2023 02:44
Від творця Harley-Davidson: випущено дешевий електробайк...
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Від творця Harley-Davidson: випущено дешевий електробайк із запасом ходу 240 км (фото, відео)
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