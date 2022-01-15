|
|
Компенсація за програмою єВідновлення: на Київщині...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 07 сер, 2023 12:03
Пропонуємо до обговорення:
У Київській області за програмою «єВідновлення», узгоджено рішення про виплату за 1311 заявками на компенсацію на загальну суму понад 112 млн грн.
Дивися повний текст Компенсація за програмою єВідновлення: на Київщині затвердили заявок на понад 112 млн грн
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99261
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор