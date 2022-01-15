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Компенсація за програмою
єВідновлення: на Київщині...

Компенсація за програмою єВідновлення: на Київщині...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 12:03

Компенсація за програмою єВідновлення: на Київщині...

Пропонуємо до обговорення:
У Київській області за програмою «єВідновлення», узгоджено рішення про виплату за 1311 заявками на компенсацію на загальну суму понад 112 млн грн.

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Компенсація за програмою єВідновлення: на Київщині затвердили заявок на понад 112 млн грн
R2
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