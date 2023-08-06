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В Україні не відновили й 2% від зруйнованої...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 07 сер, 2023 21:15
Пропонуємо до обговорення:
В процесі відновлення енергосистеми України перед наступним опалювальним сезоном, обсяг виконаних об'єктами теплової генерації аварійно-відновлювальних робіт становить лише 1,6% від обсягу завданих російськими ударами пошкоджень.
Дивися повний текст В Україні не відновили й 2% від зруйнованої енергосистеми — НКРЕКП
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Додано: Пон 07 сер, 2023 21:15
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