Щоб отримувати пенсію понад 10 тисяч гривень, українцям потрібно мати дуже хорошу заробітну плату. Проте є й інший спосіб забезпечити собі солідні виплати.
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Яку треба мати зарплату, щоб отримувати пенсію понад 10 тисяч гривень
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Додано: Сер 09 сер, 2023 09:52
Яку треба мати зарплату, щоб отримувати пенсію понад 10...
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Яку треба мати зарплату, щоб отримувати пенсію понад 10 тисяч гривень
Додано: П'ят 11 сер, 2023 07:46
И в конце статьи пря мы текстом.Валите ка пенсионеры в Португалию, Испанию, Болгарию.Отработали свое и валите, кому мы тут нужны?
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