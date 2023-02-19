Пропозиції роботи у державному секторі постійно оновлюються. Експерти порталу robota.ua підготували добірку таких вакансій в різних містах України.
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Робота у державному секторі: 10 цікавих вакансій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 сер, 2023 14:25
Робота у державному секторі: 10 цікавих вакансій
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Дивися повний текст
Робота у державному секторі: 10 цікавих вакансій
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