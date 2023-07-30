Рік тому та більше ціни на оренду житла у Львові буквально злетіли: під час гострої фази війни в місто їхало багато переселенців, і ціни на житло стали різко рости.
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Скільки коштує орендувати квартиру у Львові
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Додано: Чет 10 сер, 2023 17:20
Скільки коштує орендувати квартиру у Львові
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Скільки коштує орендувати квартиру у Львові
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