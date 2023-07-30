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Скільки коштує орендувати
квартиру у Львові

Скільки коштує орендувати квартиру у Львові
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 сер, 2023 17:20

Скільки коштує орендувати квартиру у Львові

Пропонуємо до обговорення:
Рік тому та більше ціни на оренду житла у Львові буквально злетіли: під час гострої фази війни в місто їхало багато переселенців, і ціни на житло стали різко рости.

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Скільки коштує орендувати квартиру у Львові
R2
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