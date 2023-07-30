Інвестиції в нерухомість у Польщі та Туреччині – прогноз цін від Homium на 2023 рік.
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Скільки коштуватиме нерухомість у Польщі та Туреччині у 2023 році — прогноз цін від Homium
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 10 сер, 2023 23:20
Скільки коштуватиме нерухомість у Польщі та Туреччині у...
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Дивися повний текст
Скільки коштуватиме нерухомість у Польщі та Туреччині у 2023 році — прогноз цін від Homium
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