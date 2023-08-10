RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Хто та скільки землі
купує в Україні

Хто та скільки землі купує в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 16:31

Хто та скільки землі купує в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Ринок сільськогосподарської землі запрацював в Україні 1 липня 2021 року.

Дивися повний текст
Хто та скільки землі купує в Україні
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99272
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 46 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки коштуватиме нерухомість у Польщі та Туреччині у...
R2 » Чет 10 сер, 2023 23:20
0 56
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 сер, 2023 23:20
R2
Скільки коштує орендувати квартиру у Львові
R2 » Чет 10 сер, 2023 17:20
0 92
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 сер, 2023 17:20
R2
Рівень корупції в Україні зараз найменший за 20 років —...
R2 » Сер 09 сер, 2023 17:07
3 262
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 сер, 2023 14:41
equinox

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.