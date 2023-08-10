Ринок сільськогосподарської землі запрацював в Україні 1 липня 2021 року.
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Хто та скільки землі купує в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 11 сер, 2023 16:31
Хто та скільки землі купує в Україні
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Дивися повний текст
Хто та скільки землі купує в Україні
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