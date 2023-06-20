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Новий пункт ПДР дозволяє
українським водіям суттєво...

Новий пункт ПДР дозволяє українським водіям суттєво...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 сер, 2023 18:34

Новий пункт ПДР дозволяє українським водіям суттєво...

Пропонуємо до обговорення:
Правила дорожнього руху в Україні зазнали значних змін, особливо в частині використання фар.

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Новий пункт ПДР дозволяє українським водіям суттєво заощадити
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