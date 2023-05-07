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Як зросли ціни на
генератори перед зимою

Як зросли ціни на генератори перед зимою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 18:41

Як зросли ціни на генератори перед зимою

Пропонуємо до обговорення:
Війна в Україні негативно вплинула на енергетичну систему країни.

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Як зросли ціни на генератори перед зимою
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 18:41

Без знання норвезької мови навряд чи вдасться отримати роботу. Англійська дійсно рятує в побутовому житті так як норги нею володіють, але щоб отримати контракт цього недостатньо. Зарплати кругом різні, в бідних комунах може бути і 20К крон.
05november83
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Модератори: Ірина_, Модератор

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