Війна в Україні негативно вплинула на енергетичну систему країни.
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Як зросли ціни на генератори перед зимою
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Додано: Пон 14 сер, 2023 18:41
Як зросли ціни на генератори перед зимою
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Як зросли ціни на генератори перед зимою
Додано: Пон 14 сер, 2023 18:41
Без знання норвезької мови навряд чи вдасться отримати роботу. Англійська дійсно рятує в побутовому житті так як норги нею володіють, але щоб отримати контракт цього недостатньо. Зарплати кругом різні, в бідних комунах може бути і 20К крон.
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