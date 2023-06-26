Курс долара може коливатися після скасування фіксованого курсу. Вартість валюти може як збільшуватися, так і зменшуватися.
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У НБУ спрогнозували, як ринок відреагує на перехід до плаваючого курсу
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Додано: Пон 14 сер, 2023 19:26
У НБУ спрогнозували, як ринок відреагує на перехід до...
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Дивися повний текст
У НБУ спрогнозували, як ринок відреагує на перехід до плаваючого курсу
Додано: Пон 14 сер, 2023 19:26
Помню курс по 5,05 потом вырос, помню по 8,05 и снова вырос, теперь "стабильность" 37,5. Все по накатаной ни че не меняться. Отпустят доллар- 65 будет
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