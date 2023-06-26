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У НБУ спрогнозували, як ринок
відреагує на перехід до...

У НБУ спрогнозували, як ринок відреагує на перехід до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 19:26

У НБУ спрогнозували, як ринок відреагує на перехід до...

Пропонуємо до обговорення:
Курс долара може коливатися після скасування фіксованого курсу. Вартість валюти може як збільшуватися, так і зменшуватися.

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У НБУ спрогнозували, як ринок відреагує на перехід до плаваючого курсу
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 сер, 2023 19:26

Помню курс по 5,05 потом вырос, помню по 8,05 и снова вырос, теперь "стабильность" 37,5. Все по накатаной ни че не меняться. Отпустят доллар- 65 будет
kemeron1990
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