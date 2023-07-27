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Bitcoin може зрости до $1
мільйона на тлі економічного краху

Bitcoin може зрости до $1 мільйона на тлі економічного краху
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 10:39

Bitcoin може зрости до $1 мільйона на тлі економічного краху

Пропонуємо до обговорення:
Автор бестселера «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі припустив, що левова частка країн світу відмовляться від долара США і віддадуть перевагу флагманській криптовалюті Bitcoin. Головна умова такого сценарію — крах світової економіки.

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Bitcoin може зрости до $1 мільйона на тлі економічного краху
R2
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