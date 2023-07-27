|
|
Bitcoin може зрости до $1 мільйона на тлі економічного краху
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 сер, 2023 10:39
Пропонуємо до обговорення:
Автор бестселера «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі припустив, що левова частка країн світу відмовляться від долара США і віддадуть перевагу флагманській криптовалюті Bitcoin. Головна умова такого сценарію — крах світової економіки.
Дивися повний текст Bitcoin може зрости до $1 мільйона на тлі економічного краху
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99284
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор