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Apple прагне створити окуляри
доповненої реальності, які...

Apple прагне створити окуляри доповненої реальності, які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 10:35

Apple прагне створити окуляри доповненої реальності, які...

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з інформацією видання Bloomberg, компанія Apple прагне зробити окуляри доповненої реальності (AR) придатними для носіння впродовж усього дня. Нова гарнітура покликана замінити користувачеві не лише смартфон, а й ноутбук.

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Apple прагне створити окуляри доповненої реальності, які можна носити весь день
R2
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