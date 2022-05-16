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Онлайн освіта
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Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 13:50

Онлайн освіта

Всім привіт, цікавить школа де дитина може вчитися екстерном. Накидайте варіанти
timoshenko
 
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З нами з: 18.08.23
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Модератори: Ірина_, Модератор

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