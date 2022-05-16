Онлайн освіта

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Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
Додано: П'ят 18 сер, 2023 13:50
Всім привіт, цікавить школа де дитина може вчитися екстерном. Накидайте варіанти
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timoshenko
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Модератори:
Ірина_
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