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Хто звільняється від
штрафів за РРО-порушення

Хто звільняється від штрафів за РРО-порушення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 21:03

Хто звільняється від штрафів за РРО-порушення

Пропонуємо до обговорення:
Закон України від 30 червня 2023 року № 3219-IX звільняє від відповідальності суб'єктів господарювання за порушення вимог щодо РРО, які вчинені ними у період з 1 січня 2022 року до 1 жовтня 2023 року. Про це розповіли фахівці ГУ ДПС у Запорізькій області.

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Хто звільняється від штрафів за РРО-порушення
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Модератори: Ірина_, Модератор

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