З липня 2023 року послуги європейського фінансово-технічного сервісу Zen.com стали доступні користувачам з України.
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Обмін валюти в сервісі Zen.com
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 19 сер, 2023 13:06
Обмін валюти в сервісі Zen.com
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Обмін валюти в сервісі Zen.com
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