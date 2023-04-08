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Обмін валюти в
сервісі Zen.com

Обмін валюти в сервісі Zen.com
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 сер, 2023 13:06

Обмін валюти в сервісі Zen.com

Пропонуємо до обговорення:
З липня 2023 року послуги європейського фінансово-технічного сервісу Zen.com стали доступні користувачам з України.

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Обмін валюти в сервісі Zen.com
R2
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