З 15 серпня на проїзні Deutschlandticket почало діяти нове обмеження.
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В Німеччині вводять обмеження по проїзному за 49 євро
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Додано: Нед 20 сер, 2023 10:40
В Німеччині вводять обмеження по проїзному за 49 євро
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Дивися повний текст
В Німеччині вводять обмеження по проїзному за 49 євро
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