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В Німеччині вводять обмеження
по проїзному за 49 євро

В Німеччині вводять обмеження по проїзному за 49 євро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 10:40

В Німеччині вводять обмеження по проїзному за 49 євро

Пропонуємо до обговорення:
З 15 серпня на проїзні Deutschlandticket почало діяти нове обмеження.

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В Німеччині вводять обмеження по проїзному за 49 євро
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