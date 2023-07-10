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Ринок праці в IT відновлюється:
на яких посадах...

Ринок праці в IT відновлюється: на яких посадах...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 09:08

Ринок праці в IT відновлюється: на яких посадах...

Пропонуємо до обговорення:
У червні 2023 року на сайті Work.ua в категорії «ІТ, комп’ютери, інтернет» активно шукали роботу 26 532 особи. Найчастіше вони претендують на посади Front-end програміста, UI/UX дизайнера, тестувальника.

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Ринок праці в IT відновлюється: на яких посадах найбільша конкуренція
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 09:08

мда

один mustbe и тот капризный
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Модератори: Ірина_, Модератор

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