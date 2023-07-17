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Світовий банк оцінює втрати енергосектору України у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 сер, 2023 16:58
Пропонуємо до обговорення:
Світовий банк оцінює втрати енергосектору України внаслідок повномасштабної війни у близько $11 млрд, і це лише попередня оцінка, адже ворог продовжує прицільні обстріли
Дивися повний текст Світовий банк оцінює втрати енергосектору України у близько $11 млрд, — Галущенко
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