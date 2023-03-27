Служба безпеки України арештувала на Полтавщині майно російського генерала на понад 1 мільярд гривень.
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СБУ арештувала на Полтавщині активи російського генерала на понад мільярд гривень
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Додано: Пон 21 сер, 2023 16:58
СБУ арештувала на Полтавщині активи російського генерала...
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Дивися повний текст
СБУ арештувала на Полтавщині активи російського генерала на понад мільярд гривень
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