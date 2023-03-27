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СБУ арештувала на Полтавщині
активи російського генерала...

СБУ арештувала на Полтавщині активи російського генерала...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 16:58

СБУ арештувала на Полтавщині активи російського генерала...

Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки України арештувала на Полтавщині майно російського генерала на понад 1 мільярд гривень.

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СБУ арештувала на Полтавщині активи російського генерала на понад мільярд гривень
R2
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