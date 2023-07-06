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У травні збільшилась
кількість вакансій для...

У травні збільшилась кількість вакансій для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 10:04

У травні збільшилась кількість вакансій для...

Пропонуємо до обговорення:
У травні кількість вакансій для ІТ-спеціалістів збільшилася і доволі суттєво — на 17%.

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У травні збільшилась кількість вакансій для ІТ-спеціалістів: кого шукали найчастіше
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