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Майже 70% українців вважають, що в найближчі 5 років...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 сер, 2023 22:22
Пропонуємо до обговорення:
Україну очікує розвиток у найближчі п’ять років, так вважають 69% українців. Більш скептичними виявились чоловіки, люди до 40 років і біженці.
Дивися повний текст Майже 70% українців вважають, що в найближчі 5 років Україну очікує розвиток — опитування
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Додано: Сер 23 сер, 2023 22:22
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