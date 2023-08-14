RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Майже 70% українців вважають,
що в найближчі 5 років...

Майже 70% українців вважають, що в найближчі 5 років...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 22:22

Майже 70% українців вважають, що в найближчі 5 років...

Пропонуємо до обговорення:
Україну очікує розвиток у найближчі п’ять років, так вважають 69% українців. Більш скептичними виявились чоловіки, люди до 40 років і біженці.

Дивися повний текст
Майже 70% українців вважають, що в найближчі 5 років Україну очікує розвиток — опитування
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99310
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 22:22

Вже канабіс діє?
aaggrruu
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30
З нами з: 06.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки українців наразі офіційно безробітні - дані НБУ
R2 » Сер 16 сер, 2023 23:02
3 262
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2023 08:16
Примат
Українців кличуть на роботу в Норвегію: скільки платять... 1, 2
R2 » Пон 14 сер, 2023 12:05
13 5235
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 сер, 2023 14:40
adamhaug9
Лише 2,4 млн українців виїхали та не повернулися до...
R2 » Сер 16 сер, 2023 11:00
3 236
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 сер, 2023 12:36
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1395)
23.08.2023 23:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.